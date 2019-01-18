Moto G7 Serisinin Fiyatı ve Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Motorola‘nın önümüzdeki ay Moto G7 serisini Brezilya’daki bir açılış etkinliği ile duyurması bekleniyor. Son raporlar, Moto G7 serisinin Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Play gibi dört akıllı telefon içereceğini ortaya koydu. MySmartPrice ise, bu telefonların yeni teknik çizimlerini paylaştı. Kaynak ayrıca, Moto G7 Play ve Moto G7 Power akıllı telefonların Avrupa fiyatını da açıkladı.

G7 serisi hakkında daha öncesinde birçok sızıntı haber gündeme gelmişti. Her birinin hemen hemen bütün özellikleri açıklansa da resmi bir açıklama hala söz konusu değildi. Akıllı telefonların her birinin tasarımlarında farklı çentikli ekranlar yer alacak. Bu bir gerçek. Çünkü sızdırılan teknik çizimler bir araya getirildiğinde hemen hepsinde ortak olan tekşey, çentikler oluyor.

Bu gün ise yeni teknik çizimlerinin yanında telefonların resmi etiket fiyatı sızdırıldı. Genel anlamda bunlar bir söylentiden ibaret olsa da, sitede açıklanan önceki bilgiler, güvenilirliğine katkıda bulunmuştur. temel olarak bu fiyatların alınması bir şekilde telefonların özellikleri ile ilişkilidir. İşte sırasıyla hem renk seçenekleri hemde fiyatlarıyla Moto G7 ailesi.

Moto G7 Play ve Moto G7 Power Fiyatı

Moto G7 Play ve Moto G7 Power Avrupa’da sırasıyla 169 dolar ve 238 dolar gibi bir fiyat etikene sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Moto G7’nin Altın ve Mavi gibi renklerde piyasaya sürülmesi gündemde iken, Moto G7 Power modelinin Siyah ve Lila seçenekleriyle mağazalardaki yerini alması söz konusu.

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Tasarımlarına gelince, her iki telefon da daha geniş çentikli ekranlara ev sahibi olacak. Motorola marka adını içeren kalın bir alt çerçeve bulunacak. Moto G7 Play’in arkasında tek bir kamera bulunduğu gibi Moto G7 Power modelinde de aynı şekilde tek bir kamera yer alıyor. Ayrıca ikiside arkaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucuları ile donatılmıştır. G7 Play, Snapdragon 632 ile güçlendirilebilirken, G7 Power, Snapdragon 625 ile desteklenecek. Bunlara ek olarak hızlı şarj desteği ile çalışan 5.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olabilir.

Moto G7 ve Moto G7 Plus Fiyatı

G7 ve G7 Plus’ın fiyatı beklenilenlerin altında olabilir. İleri sürülen açıklamaya göre G7’nin 283 dolar civarında olabileceği ve G7 Plus’ın 340 dolar olarak fiyatlandırılabileceği tahmin edilebilir. Avrupa’da, G7 modeli, Siyah ve Beyaz renk çeşitlerinde gelecekken, G7 Plus, Kırmızı ve Mavi renklere de sahip olabilir.

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