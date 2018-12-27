Moto G7 seriseinde dört farklı modelin olacağını zaten biliyoruz. Bunlar normal Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus ve Moto G7 Power olacak. Kısa süre önce çıkan yeni Moto G serisine bakabilirsiniz. Bir karşılaştırma yapacak olursanız da yeni ürünlerin, mevcut G6 modellerinden çok farklı olmadığını fark edebilirsiniz.

Bugün, sızdırdığı garanti haberleri ile tanınan Evan Blass (@evleaks), Motorola‘nın son yüksek telefonu olan Moto G7 Supra modeli ismi altından bir dizi teknik çizim fotoğrafı paylaştı. Yeni ismin sizi şaşırtmasına izin vermeyin, bu yeni bir model değil, sadece Moto G7 Power için kullanılan başka bir isim.

Aslında, paylaşılan yeni görüntüde yer alan Moto G7 Supra’nın bir hafta önce sızdırılan Moto G7 Power teknik çizimleri ile tamamen aynı olduğunu kendiniz görebilirsiniz.

Moto G7 Supra for Cricket pic.twitter.com/RyJcZrUfKc — Evan Blass (@evleaks) December 27, 2018

Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) veritabanında daha önce belirtilen Moto G7 Power modelini sizlere kısaca hatırlatalım. Rerideki en büyük batarya kapasitesine sahip olacak, tam 5000 mAh. Muhtemelen, akıllı telefon 2GB’dan 6 GB RAM’ kadar ve 32/64 GB flash bellek sürümlerine sahip. 12 megapiksel ana ve 12 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Yaklaşık olarak 6 inçten daha uzun bir ekran ve Snapdragon 632 yonga seti ile desteklenecek. Ayrıca Moto G7 Power’ın kesinlikle bir NFC modülüne sahip olacağı da biliniyor.