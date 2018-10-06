Yeni Moto G neslini derinlemesine tartışmak için biraz erken olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. OnLeaks Twitter hesabında teknik çizimlerin çoğu doğrudan bizlere aktarılmış gibi görünüyor.

Kavisli bir cam arka tasarımı ve yeni, farklı bir “gözyaşı damlası” veya “su damlası” tarzı çentik olduğu söyleniyor. Moto G7 olduğu söylenen büyük miktarda teknik çizim gözler önüne seriliyor. Söz konusu Moto G6‘dan farklı olarak ekranının üst kısmında 6 inçlik diyagonal olması bekleniyor.

Teknik çizimlerde ekranı daha yakından inceleme fırsatına sahibiz. Öz çekim kamerasının yanındaki iki çıkış parçasını ve alt çenedeki mikrofon deliğini açıkça görebiliyoruz. Detaylara bu şekilde özenle tasarlanması özgünlüğünü daha çok ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu yeni teknik çizim görselleri altta bir C tipi portu ve 3,5 mm kulaklık girişi olduğunu açıkça göstermektedir.

Bildiğimiz kadarıyla, normal Moto G7 6 inçlik FullHD ekran, 4GB veya 6GB RAM, 64GB depolama alanı ve açıklanmayan okta çekirdekli Snapdragon yonga seti ile birlikte gelecek. Diğer iddia edilen özellikler arasında 16MP+5MP ana kamera kurulumu ve 12MP öz çekim kamerası bulunmaktadır. Telefon 3,500 mAh pil ile çalışır ve Android 9.0 Pie‘yı tamamen destekler niteliktedir.