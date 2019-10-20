Moto G8 Play Görselleri ve Özellikleri Yayınlandı

Kısa bir süre içerisinde tanıtıma çıkması beklenen Moto G8 Play akıllı telefon modelleri için yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak yeni akıllı telefon modelinin görselleri ve bazı teknik özellikleri yayınlandı.

Bütçe dostu uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olarak gelmesini beklediğimiz Moto G8 Play akıllı telefonları için paylaşılan özelliklerden ve bu telefonların detaylarından söz edelim.

Moto G8 Play Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni telefonların tasarım kısmında kameraların değişmesi dikkat çekiyor. Genelde dairesel kamera kullanımını tercih edilen Moto modellerinin öne çıktığını biliyoruz. Bu modelde ise farklı bir durum söz konusu olacak. Telefon yine çoklu kamera kullanacak ancak bu kez kameralar köşeye konumlandırılmış durumda. Üst üste sıralı olan kameraların dışında arka kısımda bir de parmak izi sensörü bulunacak.

Ön kısma baktığımız zaman ise yine su damlası çentik alanını göreceğiz. Ekranın orta kısmına doğru inen su damlası çentik alanı, diğer modellere göre biraz daha geniş tutulmuş durumda. Tasarımdan söz ettikten sonra geçelim teknik özellikler kısmına.

Moto G8 Play Teknik Özellikler için Beklentiler

Yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikler kısmında da uygun fiyatlı bir seriye yer veriliyor. Telefonun içerisinde MediaTek P60 işlemcileri bulunacak. Telefonu fiyat performans serisi akıllı telefonları arasına sokan MediaTek P60 işlemcilerin yanında 2 ya da 3 GB RAM göreceğiz.

Ekran kısmında da 6.2 inçlik bir panel karşımıza çıkacak. HD Max+ çözünürlük değerine sahip olan ekranların LCD teknolojisinde olması bekleniyor.

Telefonun kamera kısmında ise 13 MP tek ana kamera bulunacak. Bu kameraya derinlik sensörü ve geniş açı sensörü de eşlik edecek. Diğer iki kameranın teknik özellikleri şu an için net değil. Ön kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir kamera bulunması bekleniyor.

4000 mAh değerinde bir bataryayla beraber gelecek olan akıllı telefonların Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıktığını göreceğiz. Tüm bu özelliklerle beraber uygun fiyatlı Moto G8 Play akıllı telefon modelinin 24 Ekim tarihinde tanıtıldığını görmek mümkün olacak.