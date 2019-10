Moto G8 Plus Geekbenchte Görüntülendi – İşte Özellikleri

Motorola‘nın Moto G8 serisinin en yeni üyesi Moto G8 Plus, bugün düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtım öncesinde Moto G8 Plus, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Liste, telefonun Snapdragon 665 mobil platform tarafından desteklendiğini onaylıyor..

Moto G8 Plus’ın Geekbench 5 kıyaslama sonucunun ekran görüntüsü paylaşıldı. Ekran görüntüsüde, cihazın “biblo” kod adlı Snapdragon 665 yonga seti ile geleceği görünmektedir. Snapdragon 665’in n-baz frekansı 1.80 GHz‘dir. Yonga seti, 4 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Telefon, Android 9 Pie OS ile kutudan çıkacak.

Geekbench platformunda Moto G8 Plus, tek çekirdekli testte 314 puan ve çok çekirdekli testte 1264 puan aldı. Son haftalarda ortaya çıkan raporlar, Moto G8 Plus akıllı telefon ile ilgili hemen hemen her özelliği de ortaya çıkardı.

Akıllı telefonun, 1080×2280 piksel FullHD+ çözünürlük sunan ve 19:9 en boy oranı vaat eden su damlası çentikli 6,3 inç IPS LCD ekranı olduğu düşünülüyor. Telefonun ön kısmındaki çentikte 25 megapiksellik bir selfie kamerası barındırması bekleniyor.

Telefonun teknik çizimleri ise arka panelde üçlü kamera kurulumunun bulunduğunu ortaya koydu. 48 megapiksel ana lens, Action Camera ve 5 megapiksel derinlikli yardımcı lens olarak adlandırılan 117 derecelik görüş alanına sahip 16 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunuyor. Şirketin arkadaki logosuna parmak izi okuyucu ile entegre edilmiştir.