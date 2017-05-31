Moto Kanada, Yeni Moto telefonun 1 haziranda geleceğini onayladı

Motorola Kanada, 1 Haziran’da “sonraki cesur telefonunu” başlatacağını resmen onayladı. Ne yazık ki, çok fazla şey ortaya çıkmadı. Moto/Lenovo, Moto X serisinin geri döndüğü iddiası da dahil olmak üzere yeni bir kaç akıllı telefon üzerinde kesinlikle çok çalışıyor.

Duyurulacak telefonun Moto X veya Moto Z2 olacağı bilinmiyor. 1 Haziran’ın tarihi, Brezilyalı Z2 Play’in piyasaya sürülmesi için aynı gün iddia eden başka bir sızıntıyla çakışıyor. Bu noktada, Z2 Play’i ve belki de Z2 Force’u da görmeyi bekleyebiliriz.

Sızdırılmış sunum slaytları, sunumlar veya canlı fotoğraflar gibi başka bazı söylentileri daha önce gördük. Daha fazla Moto detayı için çok az bekleyin.

Moto Kanada’nın attığı tweet;

“Bil bakalım ne oldu?! Motorola’nın sonraki cesur telefonu 1 Haziran’da gelecek.”