Moto One Zoom Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola'nın kamera odaklı en yeni telefonu olan Moto One Zoom tanıtıldı. Dörtlü kamera kurulumu ile geliyor...

Motorola, One serisi altında bize bazı sağlam akıllı telefonlar hediye ediyor. Çok uzun zaman önce, şirket, bir kamera olarak iyi performans gösteren bir kamera kurulumuyla Moto One Action‘ı tanıttı.

Lenovo’nun sahip olduğu akıllı telefon üreticisi, IFA Berlin’de Moto One Zoom akıllı telefonunu tanıttı. Söz konusu telefon kamera konusunda oldukça iddialı. One Zoom akıllı telefon, Sony Xperia 1 ve en son Xperia 5 cihazlarında gördüğümüz 21:9 ekranla geliyor.

Cihazın önü ve arkası cam kaplama. Telefon, selfieler için 25 MP selfie kamerasını barındıran su damlası çentikli 6,39 inç OLED FHD+ ekrana sahip. Donanım olarak cihazda 4GB RAM ve 6GB RAM ile eşleştirilen üst orta seviye bir Snapdragon 675 yonga seti bulunur. Ayrıca 64GB ve 128GB dahili depolama alanı da mevcut.

Arka panel, One Zoom’un en ilginç özelliğini koruyor – dörtlü kamera kurulumu. Dört kamera ikili düzen ile LED Flaşla cihazın ortasına yerleştirilmiştir. Kameranın hemen altında, bir bildirim ışığı olarak da kullanılabilen Motorola logosu var.

Ana kamera 48MP sensördür, ancak piksel bindirme teknolojisi ile varsayılan olarak 12MP’de çekim yapar. İkinci sensör, 117 derecelik görüş alanını yakalayan 16MP geniş açılı bir kameradır. Üçüncüsü 3x optik zoom ve OIS özellikli 8MP telefoto kamera ve son olarak 5MP derinlik sensörü var.

Cihaz, Motorola’nın özel kullanıcı arayüzü ile çalışan Android Pie üzerinde çalışıyor. Cihaz, 5 Eylül’den itibaren ABD’de Motorola’nın web sitesinden 449,99 dolara satın alınacak. Telefon 5 Eylül’den itibaren 429 avroya uluslararası olarak satılacak.