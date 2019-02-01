Moto RAZR 2019 Konsept Görüntüleri Yayınlandı

Son söylentiler Motorola’nın efsanevi RAZR serisi cep telefonlarını canlandırmaya hazırlanıyor olmasına rağmen, şu ana kadar bilgiler oldukça az. Birkaç rapor dışında, elimizde sadece telefonun 1.500 dolara satışa çıkacağı yönünde idi.

Şimdi, bazı harika konsept görüntüler, akıllı telefonun oldukça havalı ve işlevsel bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Görünüşü orijinal Motorola RAZR V3‘e yakın duruyor. Üstelik, geçen haftaki patent başvurusuyla uyumlu, bu yüzden bu görüntüler gerçek görüntülerinden çok farklı olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.