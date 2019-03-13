Moto RAZR Özellikleri Sızdırıldı!

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir telefonlarının tümü amiral gemisi özellikleri ile donatılmıştır. XDA Developers yayını tarafından paylaşılan yeni bilgiler, söz konusu Motorola RAZR katlanabilir telefonunun üst orta sınıf özelliklerle birlikte geleceğini ortaya koyuyor. İşte yayın tarafından paylaşılan telefonun özellikleriyle ilgili tüm bilgiler.

Moto RAZR 2019 katlanabilir akıllı telefonunda 2.2 GHz ve Adreno 616 grafiklerinde çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci olacak. Bu gücü de Snapdragon 710 yonga seti sağlayacak. Akıllı telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi iki farklı bellek seçeneği ile ulaşması bekleniyor.

27W TurboPower şarjı için destek taşıyabilecek 2.730mAh batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Motorola RAZR katlanabilir akıllı telefonunun kameraları hakkında henüz bir bilgi yok. Son raporlarda olduğu gibi bir kapaklı bir katlanabilir telefon olacağı sadece söz konusu.

Açıldığında uzatılmış katlanabilir ekran ön plana çıkıyor. Altına yerleştirilmiş bir menteşe mevcut. İç kısımda, telefon 876 x 2142 piksel çözünürlüğü için destek sağlayacak 6.2 inç OLED panel ile donatılacak.

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Cihazı açmadan bildirimleri kontrol etmek için daha küçük bir dış ekran olacak. Bu da, 600 x 800 piksel çözünürlük için destek taşıyor. Ancak tam boyutuyla ilgili bilgi yoktur. Piyasaya Beyaz, Siyah ve Altın gibi üç farklı renkte çıkması bekleniyor.