Moto X 2017 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Yakında çıkacak olan 2017 Moto X modeli, Motorola‘nın premium orta menzilli ürünü olacak. Yeni Z2‘nin hemen altında portföyünde oturacak. Bu telefon ile ilgili şimdiye kadar çok şey konuşuldu ama bazı ayrıntıların aslında G5 Plus gibi diğer Motorola cihazlarından aldığı açıklandı.

Ancak açık ki Moto X (2017) ‘in lansmanına her geçen gün yaklaşıyoruz ve bugün yeni akıllı telefonun bir sunumu Çin’de sızdırılmış durumda. Her zaman olduğu gibi, bunun özgünlüğünü doğrulayamıyoruz, ancak dokuz saniyelik videolardan en alakalı üç sahnesi aşağıda.

Motorola X 2017 akıllı telefona ait resimler

Öncelikle, bu telefonda çift LED flaşının konumunun, şimdiye kadar yeni Moto X‘i tasvir eden sızıntılarda gördüğümüzden farklı olduğunu bilmeliyiz. Ya bu geçmiş sızıntılar, bir kez daha diğer cihazları gösteriyordu, Ya da burada farklı bir şey var.

Gizli sunumda paylaşıldığı iddia edilen Moto X 2017 özellikleri listesinde bize 5.5 inç ekran, yeni açılan Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ve 3.800 mAh QuickCharge (tam sürümü bilinmiyor) (hızlı şarj) desteğine sahip pil.

Yakışıklı cihaz, ön parmak izi tarayıcı, su ve toz direnci için bir IP68 derecelendirmesi, tam metal yapı ve ana kamera için bir lazer otofokusuna sahip olacak. Ayrıca “AI entegrasyonu” adı verilen bir şey var, çünkü Motorola mobil alanda en güncel kelimeleri kullanmaktan kaçınamadı.