Moto X Play Android 7.1.1 Nougat güncellemesi aldı

2015’ten itibaren Moto X Play, Android Nougat’ın en yeni güncellemesi ile süslenecek en yeni akıllı telefon. Dahası, bu model, Nexus veya Pixel cihazlarının çoğunun şimdiye kadar sahip olduğu gibi Android 7.1.1’i alıyor ve 7.0 değil. Bu moto X Play kullanıcıları için çok iyi bir haber!

Motorola’nın resmi destek sitesi zaten listelenen bu güncellemeyle ilgili dokümantasyona sahipti, bu nedenle havaya yayılma işlemi şimdiye kadar başlamış olmalıdır.

Size daha yakın bir sürede Google’ın mobil işletim sistemini sunmamıza ek olarak, bu sürüm ayrıca şu ana kadar yapılan tüm güvenlik düzeltmelerini de içeriyor. Böylece, güncellemeyi uyguladıktan sonra 1 Mayıs 2017 güvenlik düzeltme eki seviyesine sahip olacaksınız.

Güncelleme akıllı telefonunuza düşmemiş ise kendiniz manuel olarak Ayarlar/Güncelleme menülerine tıklayarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.