Moto X4, bu ayın ilerleyen günlernde tanıtılacak üç habersiz akıllı telefondan biri. Dün size, Moto Z2 Force, Moto G5S Plus ve Moto X4 olarak bilinen bu akıllı telefonların fiyatı hakkında haberimizi aktardık.

Bugün, yaklaşık 325 dolara mal olacak orta sınıf Android akıllı telefon olması beklenen Moto X4 hakkında yeni bilgiler var. Motorola’nın Moto X4’ü en geç 30 Haziran’a kadar tanıtacağı anlaşılıyor. Ayrıca bkz: En iyi orta sınıf telefonlar

Bununla birlikte, akıllı telefon muhtemelen aynı gün piyasaya sürülmeyecek. Duyuru tarihi ile birlikte, Moto X4’te bir cam tasarım ve iki kamera ayarı özelliğine sahip olacağını öğrendik.

Bilgilerin geri kalan kısmı, Moto X4‘ün bir Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi ile donatılmış olacağını ve IP68 sertifikasına (suya ve toza dayanıklılık) sahip olacağını iddia eden önceki raporlarla aynı hizada geliyor.

Ayrıca, Motorola, cihazın altında Full HD (1080p) çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik bir ekranı barındıran 3.800 mAh pil içeriyor. Ayrıca Qualcomm‘un Hızlı şarj 3.0 ve USB Type-C desteği de bu akıllı telefonun özellikleri arasında yer alacak.

Motorola, 21 Haziran’da Brezilya’da gerçekleşecek bir tanıtım etkinliğini zaten doğruladı, ancak orada başka hangi telefonların ve akıllı cihazların lanse edileceği henüz belli değil.