Google ve Motorola, Android One Moto X4‘ü duyurdu ve Google’ın hücresel hizmeti olan Project Fi‘yi kullanan ilk Android One cihazı olacağını söyledi.

Android One, Android’i düşük bütçeli cihazlar geliştirmek ve gelişmekte olan pazarlarda satmakla alakalıydı; ancak Google, kısa süre önce üst, orta sınıf telefonlarda edindiği tecrübeyi sunarak bu konudan hareketle Android One projesini geliştirdi. Android One programının iptal edilen Nexus programının yerine geçtiği düşünülüyor.

Project Fi, daha önce resmi destek açısından en azından Nexus ve Pixel cihazları ile sınırlıydı ve hizmet, T-Mobile, Sprint ve US Cellular’ın LTE şebekelerini bir araya getiriyordu. Elbette, tüm GSM cihazlarında çalışıyor, ancak telefon resmi listede yoksa, tüm ağ türlerini desteklemeyebilir.

İlginçtir, Google ayrıca Android One Moto X4‘ün Android P‘yi almaya hazır ilk cihazlar arasında olacağını söyledi.

Moto X4 önce Ağustos ayı sonunda açıklandı ve yeni Android One varyantının fiyatı 399 dolar olacak.