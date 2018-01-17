Moto X5, G6, G6 Plus ve G6 Play Görüntüleri Sızdırıldı!

Bugün Moto X5, G6, G6 Plus ve G6 Play afiş görüntüleri resmen sızdırıldı. En azından bugün Motorola ile ilgili sızıntılar biraz geçerli gibi görünüyor. Şirketin iki serisinden en az dört farklı model çıkıyor. Bunların hepsi önümüzdeki ay 2018 MWC’de resmi hale gelebilir.

Ekranın altında iPhone X benzeri çentik ve beyaz yazılım düğmesi ile Moto X5 muhtemelen hepsinin arasında en garip olanıdır. Evet hiçbir yerde parmak izi sensörü yok. Bunun anlamı X5 modeli ya ekranda gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Ya da yalnızca yüz tanıma sistemini kullanacak. Bu kimlik doğrulama yöntemi şeklini devam ettirmek Motorola’nın telefonlarını tuhaf biçimde Apple tarafından taklit edilen bir hareket olacaktır.

Özelliklerine geleek olursak Motorola X5‘in 2160×1080 çözünürlük ile 5.9 inç 18:9 ekrana sahip olduğu söyleniyor. Çentiklerinin Android bildirimleri ile nasıl çalışacağı veya Moto’nun Akıllı Ai’sinin ne yapabileceği belli değil. Telefonun her iki tarafında iki adet olmak üzere toplam dört kamerası olacak. Son olarak, geçmiş yıllardaki “moto” markasının yerini “motorola” olarak değiştirdiğini unutmayın.

Sıradak ile devam edelim. Motorola G6 serisinin bu modelinin arka kapağında cam kullanılmış. Motorola G5 modellerinin metal yaklaşımı gitmiş. Telefon Snapdragon 450 işlemci ve 5.7 inçlik 18:9 2160×1080 dokunmatik ekran ile gönderilecek. 3 veya 4GB RAM ve 32 veya 64GB depolama alanı ile birlikte gelecek. Çift arka kameralar sırasıyla 12 MP ve 5 MP çözünürlüğe sahipken, 16 MP’lik bir ön kamera bulunacak.

Öte yandan Moto G6 Plus modeli de var. Küçük kardeşleriyle aynı çözünürlükte 5.93 inç ekrana sahip. Kameraları da birebir aynı diğer alt model ile. Ancak Plus modelinde 6GB RAM bulunan bir farklılık var. Snapdragon 630 SoC işlemci ile güçlendirilmesi de büyük bir fark olacak.

Motorola G6‘da 3.000 mAh pil, Motorola G6 Plus‘da 3.200 mAh pil bulunuyor. Öte yandan Moto G6 Play bu yarışmayı 4000 mAh’lik büyük pil kapasitesiyle kazanıyor. Ayrıca Motorola G6 Play‘in ekranı 720p çözünürlükle 5,7 inç büyüklüğünde olacak.

Motorola G6‘ya siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri sunulacak. G6 Plus ise renk seçenekleri olayını tamamen yeni bir seviyeye getiren Derin Indigo, Nimbus ve Dark Lake renklerini sunacak. G6 Play‘in tonları koyu renkli kömür, altın ve derin mavi olacaklar. Fiyata göre Motorola G6‘nın ABD’de 240 dolara, Motorola G6 Plus‘ın ise 330 dolara satış yapmasını bekliyoruz.