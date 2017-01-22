Moto Z (2018) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo’nun yaptığı atılımlardan sonra akıllı telefon pazarına geri dönen Motorola’nın ilk etapta öne çıkan modellerinden birisi Moto Z serisi akıllı telefonlar olmuştu. Hem sunduğu özellikler hem de ayrıcalıklı modları ile beraber gelen serinin bu alanda epey bir ilgi çektiği ve satış rakamlarının da oldukça yüksek olduğu bir gerçek. Moto Z akıllı telefonlarında bir seviyeye kadar başarı elde eden markanın şimdilerde ise Moto Z için devam serileri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Moto Z İçin Aynı İsimle Devam Serisi Geliyor

Performans testlerinde ortaya çıkan özelliklerle beraber yenileneceği iddiaları da gündeme gelen yeni seri Moto Z akıllı telefonlarının bu versiyonlarının ne gibi özelliklere sahip olacağı da merak konusu oldu. İşte beklenen ilk özellikler.

Tasarım Detayları Nasıl?

Öncelikle belirtelim telefonun tasarım detayları konusunda çok fazla bir detay yok. Sadece model numarası kısmında performans testlerinde yine Moto Z seri numarasının yer alması tasarımın aynı kalabileceğin gösteriyor. Fakat tasarımın gerçekten aynı olup olmayacağı ya da ne gibi farklar barındıracağı konusunda net açıklamalar bulunmuyor. Bu nedenle yeni model için en çok merak edilen ve en az detayın olduğu bölümün tasarım bölümü olduğunu da belirtelim.

Teknik Özellikler Netleşmeye Başladı

Yeni Moto Z modeli olacak olan serinin belli başlı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Üst segment akıllı telefon sınıfları arasında olacağı iddia edilen modelin ilk olarak da içerisinde Snapdragon 835 serisi işletimcilere yer vereceği düşünülüyor. Özellik penceresinde ortaya çıkan yeni nesil işlemcilere ek olarak seride 4 GB Ram miktarı da sunmasının beklendiğini de belirtelim.

Hem 4 GB Ram miktarı hem de Snapdragon 835 serisi işlemcilere sahip olması Moto Z akıllı telefonunun ek olarak işletim sistemi konusunda ise Android Nougat 7.1.1 serisi işlemcilere yer vermesi de beklenmekte. Tüm bu özellikler ne kadar doğru? Moto Z için aynı isimli yeni bir model gelmesi mümkün mü? Şimdilik bilmek oldukça zor. Fakat kesinlikle serinin geliştirileceği ve aynı isimle olmasa da yeni modellerinin geleceği düşünülüyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Yeni model olduğu iddia edilen modelin özelliklerinin testlerde görüntülenmesi ile beraber telefonun çıkış tarihinin ne zaman olduğu da merak edilmeye başlandı. Fakat belirtelim bu konuda da net açıklamalar bulunmuyor. Henüz model birle doğrulanmış değil. Telefonun ise tahmini olarak gelirse 2018 yılında gelebileceği hakkında düşünceler hakim. Bunun dışında fiyat konusunda ise beklenen özelliklerle beraber yeni seri gelirse mevcut modelin çok daha üzerinde bir fiyat aralığı sunulacağı düşünülmekte