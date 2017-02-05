Moto Z Android Nougat İle Gelen Yenilikler

Google’ın yeni işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladığı haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak Android O olarak bilinen yeni işletim sistemi sürümü Android 8 için iddialar gündeme gelmeye başladı. Söz konusu iddialarla beraber yeni mobil işletim sistemi sürümü tartışmaları devam ederken bir yandan da eski işletim sistemi sürümü haline geçecek olan Android Nougat için yeni telefon güncellemeleri de bir bir gündeme gelmeye devam ediyor. Bu noktada yeni güncelleme ise Moto Z Android Nougat serisi oldu.

Moto Z Android Nougat İle Ne Gibi Özellikler Geldi?

Motorola’nın geri dönüşü sağladığı modellerinden biri olarak dikkat çeken Moto Z akıllı telefonları için yayına geçen yeni güncelleme ile beraber seriye birçok yeni özelliğinde geldiğini de söylemek gerekiyor. Moto Z Android Nougat güncellemesi ile gelen bu özelliklere bakalım.

Çoklu Pencere Özelliği

Aslında Android Nougat için standart özelliklerden biri olarak gösterilse de çoklu pencere özelliği Moto Z Android Nougat güncellemesinde biraz daha farklı bir şekilde ele alınmış fiziksel olarak hemen hemen aynı olan özelliğin tasarım kısmında ise belli başlı farklılık görebiliyorsunuz. Çoklu pencere ekranlarının kenar tasarımları gibi değişiklikler aslında diğer birçok akıllı telefon markasının Android Nougat güncellemesinde de karşımıza çıkmıştı.

Biz yine de söz konusu özelliğin ne işe yaradığından bahsedelim. Bu özellik sayesinde artık telefonunuzdan aynı anda iki farklı uygulamayı açıp aynı ekranda iki farklı uygulamayı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu özellik aynı zamanda Android Nougat serisinin de en beğenilen özelliklerinden biri olmuştu. Zaten söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından da en çok beklenen özelliklerden biri olduğunu da biliyoruz.

Geliştirilmiş Bildirim Özelliği

Yine aslında yeni işletim sisteminin bir özelliği olan gelişmiş bildirim özelliği de Moto Z Android Nougat güncellemesi ile beraber gelen yeniliklerden biri oldu. Kilit ekranında bildirim görebilme, bildirim ayarlarını daha iyi bir şekilde özelleştirebilme, bildirim seçenekleri konusunda çok daha iyi kontrol gibi birçok yeniliği kullanıcılara sunacak olan özellik sayesinde artık Moto Z serisinde de bildirim ayarları yapılabilecek.

Bu özelliğin diğer Android Nougat güncellemesi gelen telefonlardan farklı bir yanının olmadığını da belirtelim. Fakat sonuç olarak söz konusu güncelleme ile beraber Moto Z serisi içinde bu özellikler aktif hale geçmiş oldu. Kullanım şeklinde ise mini farklılıklar görmek mümkün. Markaların yeni işletim sistemi optimizasyonları nedeniyle bu tip farklılıklar ortaya çıkabiliyor.

Yeni Pil Tasarruf Modları Ve Doze Modu

İlk olarak Android 6.0 sürümüyle beraber gördüğümüz Doze modu bu güncelleme serisi sonrasında geliştirilmiş bir şekilde Moto Z akıllı telefonlarına ekleniyor. Söz konusu Moto Z Android Nougat güncellemesinden sonra Doze modunu artık çok daha etkili bir şekilde yeni yüzü ile beraber kullanabiliyorsunuz. Bu noktada öncelikle Doze modunu hatırlatmak gerekiyor.

Bu mod tamamen akıllı telefonlarda pil tasarrufu ile ilgili olan bir mod. Akıllı telefonda pil tasarrufunu sağlamak için kullanılan özellikte modu kullandığınızda telefonunuzda hangi uygulama açık olursa olsun telefonun kilit ekranına geçmesi ile bu uygulamaların arka planda çalışmaları da durduruluyor ve haliyle ciddi oranda da pil tasarrufu sağlanıyor.

Kaldı ki zaten söz konusu özellik Android 6.0 serisinde en sevilen özellik olarak karşımıza çıkmış ve en az %20 oranında pil tasarrufu sağladığı da belirtilmişti. İşte bu özellik artık Moto Z serisinde daha gelişmiş uygulama algı sistemiyle yer alıyor.

Güncelleme Nasıl Yüklenecek?

Tüm bu özelliklere ek olarak Android Nougat içerisinde yer alan daha birçok özelliği de Moto Z serisine getirecek olan söz konusu güncellemenin yüklenmesi için seçilen yöntem ise artık klasik hale gelen OTA yöntemi oldu. Söz konusu güncellemeyi yüklemek içinde yine OTA sistemini kullanmanız gerekiyor.

Bunun için ise tek yapmanız gereken Ayarlar kısmına girerek buradan telefonunuzun kendi yazılım kısmından yazılım güncellemelerini yapmak. Yazılım güncellemelerini buradan yükledikten sonra yeni Android sürümü kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Güncelleme Neden Gözükmüyor?

Bu noktada bazı kullanıcılardan telefonun yazılım güncelleme bölümlerine girseler dahi güncellemenin çıkmadığı yönünde mesajlarda gelmeye başladı. Güncelleme kısmına giriş yapılmasına rağmen neden güncellemenin görülmediğini merak edebilirsiniz.

Bunun nedeni güncellemenin OTA üzerinden verildiği için geçilmeli olması. Yani hemen herkes aynı anda güncellemeyi indiremeyecek ki zaten Moto Z Android Nougat sürümü için yapılan açıklamada da bu durum belirtildi. Yani eğer güncellemeyi göremiyorsanız ya da güncellemenin yükleme ekran karşınıza çıkmıyorsa bu durumda bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Net olarak Moto Z Android Nougat güncellemesi geldiği için söz konusu güncelleme yazılım bölümünde yer almıyorsa eğer bir süre beklemeniz gerekmekte. Yapılan resmi açıklamaya göre güncelleme kısa bir süre sonra tüm akıllı telefonlar için yayınlanmış olacak. Güncellemeyi alamayanların şimdilik beklemesi gerekiyor.