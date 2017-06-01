Moto Z Play 2 resmi olarak yeni Moto Mod’larla birlikte geliyor

Aylarca sızıntının ardından, Moto Z2 Play nihayet resmi hale geldi. Yeni telefon, tasarım, dahili kamera ve pil de değişiklikleri getiriyor. Bununla birlikte, birkaç yeni Moto Modu da olacak.

Moto Z2 Play, ilk bakışta önceki modele benzemekle birlikte ön taraftaki yeniden tasarlanan parmak izi sensörü ve arka tarafın tüm kenarında çalışan bir anten bandı gibi birkaç küçük değişiklik yapıyor. Önemli olan, telefonun önceki modele kıyasla yaklaşık 1 mm daha ince olması. Ancak telefonun çerçevesi aynı boyutlarda ve bu, geçen yılki Moto Mod‘larla uyumlu olmasını sağlamak için. Ayrıca telefon suya dayanıklı nano kaplamayla küçük dökülmelere karşı korunmuştur.

Moto Z2 Play, 5.5 inçlik 1080p IPS LCD‘ye sahip. İçinde yükseltilmiş Snapdragon 626 ve 3GB veya 4GB RAM seçimi var. Hangisini seçtiğinize bağlı olarak, sırasıyla 32GB veya 64GB‘lık bir depolama alanına sahip olacaksınız ve bunu genişletmek için de microSD desteği var.

Ayrıca çift bantlı Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS / GLONASS, NFC ve USB-C var. Ve evet, bir önceki modeldeki 3.5mm kulaklık girişi hala burada.

Arkada, çift pikselli faz algılama otofokuslu ve f/1.7 diyafram açıklığı olan ve aynı zamanda 4K video kaydı da yapabilen 12 megapiksel bir kamera var. Bu muhtemelen Moto G5 Plus‘da kullanılan aynı kamera. Ön cephesinde f/2.2 diyafram açıklığı ve geniş açı objektifi olan 5 megapiksellik bir lens var.

Moto Z2 Play, geçen yılki Hasselblad True Zoom, JBL SoundBoost, Mophie Juice Pack ve Incipio Offgrid gibi tüm Moto Modlarıyla uyumlu ancak bu sefer de bazı yenileri var.