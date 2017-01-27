Moto Z Play Android 7.0 Nougat Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Motorola‘nın sayısız Moto modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi için hazırlık yaptığı biliniyordu. Tam bir hafta önce, şirket hem Moto Z hem de Moto Z Play için resmi OS güncellemesini çıkardı ancak sadece kilitli olmayan modeller için. Verizon’dan Moto Z, geçtiğimiz sene Android 7.0 güncellemesi almıştı ancak Moto Z Play, henüz Nougat’ın tadına bakamamıştı. Sonunda Play modeli erken önizleme olarak güncellemeyi almaya başlayacak.

Motorola Feedback Network‘te, Play modelini güncelleyebilir ve Nougat’ın neyle ilgili olduğunu görebilirsiniz. Önizleme versiyonu global anlamda yayınlanmak için henüz stabil değil ve testleri devam etmekte. Fakat Motorola firması güncellemeyi yayınlamak için oldukça sıkı çalışıyor. Moto Z Play Droid modeli ise güncellemeyi alıp almayacağı, eğer alacaksa bir önizleme sürümünün olup olmayacağı belirsiz.

Moto Z Play‘in resmi Nougat güncellemesi Mart ayında yayınlanacak. Eğer Mart ayını bekleyemem diyorsanız önizleme sürümünü indirebilirsiniz. Tabii önizleme sürümünde bir çok hata olacağını da unutmayın.