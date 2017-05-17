Moto Z2 daha net görüntüsü sızdırıldı!

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Moto Z2 Force‘u ve Moto Z2 Play‘i içeren ikinci nesil Moto Z2 ailesini gösteren sızıntıları duyurmuştuk. Bugün, Moto Z2’nin daha net bir görüntüsü olarak neye benzediğini size göstereceğiz. Elbette, bu son derece şık Moto Z’nin bir görselidir. Parmak izi tarayıcının yeni şekli nedeniyle ilk nesil model olmadığını biliyoruz. Biyometrik okuyucu, telefon ekranının altındaki küçük bir kare olmaktan ve daha geleneksel bir pastil şekline sahip olmaktan vazgeçti.

Moto Z2 serisindeki diğer iki telefon Moto Z2 Play ve premium modeli Moto Z2 Force olacak. Her üç akıllı cihazı, her Moto Z ve Moto Z2 modelinin arkasında bulunan manyetik pimler sayesinde uyumlu cep telefonuna bağlanan Moto Mod Modüler aksesuarlarını desteklemeye devam edecek.

Moto Z2 serisinin ne zaman tanıtılacağı konusunda, Moto Z2 Play‘in iddia ettiği bir görüntü saat widget’inin tarihini 8 Haziran olarak gösteriyor. Mükemmel bir gösterge olmasa da, üreticiler birçok kez telefonda gösterilen tarihi, gerçek açılış tarihiyle eşleştirecektir.

Geçtiğimiz yıl, Moto Z ve Moto Z Force Haziran ayında tanıtıldı ve Moto Z Play Ağustos ayında tanıtıldı. Bu yıl, üç modelin de aynı gün ilan edildiğini gördük. Yeni nesil en üst raflı Moto telefonlar hakkında her şeyi duymaktan sadece üç hafta uzak kalabiliriz.