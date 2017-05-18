Moto Z2 Force özellikleri Sızdı

Dün, geçen yılın ince (5.2 mm) üst düzey akıllı telefonunun devamı olan Moto Z2‘yi göstermiştik. Bugün, yeni nesil serisinin amiral gemisi modeli olan Moto Z2 Force‘u var. Fotoğrafta parmak izi tarayıcının şeklinden kare ila oval arasında bir değişiklik görüyoruz. Buna ek olarak, arkadaki çift kamera ayarı var. Telefon, alışılagelmiş 16 pinli Moto Mod konektörlerine sahiptir.

Moto Z hattının, 2017 yılında Verizon’un münhasır olmayan telefonlarının verileceği ABD’deki adının DROID kısmını düşürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay, Evan Blass tarafından yayımlanan bir tweet’i geçtik ve Moto Z2 Force‘u T-Mobile tarafından bu yıl sunulacak.

Moto Z2 Force özellikleri

Moto Z2 Force‘un, 1440 x 2560 çözünürlükte, 5.5 inç AMOLED ShatterShiekd ekran taşımasını bekliyoruz. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli bir CPU ve Adreno 540 GPU içeren Snapdragon 835 yonga setinden alacaktır. 64GB dahili depolama alanı ile birlikte 4GB RAM görüyoruz.

Geçen gün, Moto Z2 Force‘un bir görünümü siyah bir görüntü halinde görmüştük; diğer bir sızıntı da Moto Z2 Play‘in yanında duruyordu. Moto Z2 serisinin resmi olarak önümüzdeki ayın başlarında görebileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca bkz: Moto Z2 Serisi sızıntı görselleri