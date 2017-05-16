Moto Z2 Force ve Z2 Play Görüntüleri Tekrar Sızdırıldı!

2016 yılında piyasaya sürülen başarılı Moto Z akıllı telefon ailesinden sonra, Motorola Mobility bir Moto Z2 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu, sızıntı görüntü bir Moto Z2, bir Moto Z2 Force ve bir Moto Z2 Play içermektedir.

Yeni bir sızıntı sayesinde, Z2 Force ve Z2 Play şimdi Motorola‘nın Z2 serisini tanıtmak için kullanacağı bir görüntü olarak diğerinin yanında görülebiliyor.

Yukarıda gömülü olan bu yeni görüntü, daha önce bilmediğimiz bir şeyi ortaya koymuyor (iki akıllı telefonu daha önce de gördüğümüzden ayrı olarak). Ancak Z2 Force ve Z2 Play arasında çok fazla fark olmadığını, tasarım açısından akıllıca olduğunu fark etmemize izin veriyor.

Z2 Play, beyaz ön ve tek bir arka kamera olan Z2 Force, siyah ön ve çift arka kamera ile akıllı bir cep telefonu. Her iki cihazın ekranlarının altında parmak izi tarayıcılar var ve ön kameralar için LED flaş bulunuyor. Üstelik her ikisi de MotoMod‘ları destekleyecek.

Önceki söylentilere göre Z2 Force, 5.5 inçlik Quad HD ShatterShield ekrana sahip ve bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile güç sağlıyor. Z2 Play, 5.5 inç 1080p ekran (ShatterShield değil) ve Snapdragon 626 işlemci ile birlikte geliyor. Söylemeye gerek yok, Z2 Play, Z2 Force’dan daha ucuz olacak.

Moto Z2 ailesi resmen 8 Haziran’da duyurulabilir (bu tarih her iki telefonun ana ekranlarında görülebilir). Geçen yıldan Z Force’un aksine Z-Force, T-Mobile ve Sprint’in de satabileceği gibi, muhtemelen Verizon’a özel bir cihaz olmayacak.

Güncelleme: Bir başka sızdırılmış görüntü (yukarıdaki ikinci), orijinal Moto Z ve Z Play’in yanındaki Moto Z2 Play’i gösterir.