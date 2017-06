Moto Z2 Play kamerası için resmi videosu yayınlandı

Bu sabahın erken saatlerinde Motorola Moto Z2 Play telefonu resmi olarak tanıtıldı. Daha küçük bir batarya, yeni bir yonga seti ve bazı tasarım değişiklikleri yanında Motorola, cihazın arka kamerasında da bazı iyileştirmeler yaptı. Bu değişiklikler, bugün üretici tarafından yeni bir videoda vurgulanmaktadır.

Arka kamera şimdi orijinal modelin 16MP’lik kaputundan daha düşük ve 12MP’dir, açıklık f/2.0’dan f/1.7’ye düşmüştür. Bu, yeni fotoğraf makinesinin % 25 daha fazla ışığa izin vermesi anlamına geliyor. Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken daha iyi sonuçlar alabilmeniz gerekir.

Çift otofokuslu pikseller hızlı odaklanmayı sağlar ve lazer otomatik odaklama, ışıklandırma ideal olmadığında bile resimlerinizi keskin tutar. Selfie kullanımları için, ön yüze bakan 5MP fotoğraf makinesinin kendine has flaşı var; bu sayede her an ve her an kendi portrelerinizi çekebileceksiniz.

Moto Z2 Play, bu yaz Motorola’dan 500 dolara satışa sunulacak. Verizon için bir versiyon da bu yaz başlatılacak.