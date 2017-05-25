Moto Z2 Play, özellikleri bir kez daha doğrulanıyor

Zaten Çin TENAA tarafından onaylandıktan sonra gelecek Moto Z2 Play, GFXBench’e gitmek akıllıca olacaktır diye düşündü. Bu nedenle, telefonun en önemli özellikleri bir kez daha paylaşıldı, temel olarak TENAA listesinin bize söylediğini doğruladı.

GFXBench‘in bilgi ekranı pil kapasitesini listelemese de, Lenovo’nun (Motorola‘nın sahibi) Z2 Play‘in 3.000 mAh batarya ile birlikte geleceğini doğruladığına dikkat etmek önemlidir. Bu, 2016’da pil ömrünün şampiyonlarından biri olarak ilgi göre selefi Z Play’in içerisindeki 3,510 mAh ünitesinden kaynaklanıyor. Ne yazık ki Z2 Play için kesinlikle böyle olmayacak.

Bir sonraki Play modeli de 5.5 inçlik 1080p dokunmatik ekrana sahip olacak, ancak kamera bölümünde değişiklikler var. Z Play’in 16 MP ön kamerası ve arkasında yeni bir 12 MP sensörü bulunuyor.

Moto Z2 Play, Qualcomm’un Snapdragon 626 işlemcisi tarafından desteklenecek, orijinal Z Play’in içindeki SD625’e kıyasla ufak bir gelişme. RAM 4GB, dahili bellek 64GB olacak, muhtemelen genişletilebilir hafıza kartı da bulunacak. Yeni cihaz Android 7.1.1 Nougat‘ı çalıştırıyor.

Nihayet resmi hale gelmesine az kaldı. Geçen ay Z2 Play’in basın mensupları tarafından sızdırılmış tarih yani 8 Haziran’da olabilir.