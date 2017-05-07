Moto Z2 Play Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo adeta Motorola markasını yeniden oluşturdu. Bir dönemin cep telefonu devi olan Motorola, akıllı telefon dünyasında istediği başarıyı Lenovo markasının adımlarıyla yakalamış oldu. Tam akıllı telefon pazarından çekilmeye hazırlanırken Lenovo tarafından satın alınarak pazara geri dönen markanın ilk yeni amiral gemisi modellerinden biri olan Moto Z akıllı telefonlarıyla başarı elde etmesi sektöre yeniden giriş yapmasını sağladı. Teknoloji devi bu serisinden sonra ise yeni akıllı telefonlarla gündem olmaya başladı. Markanın bu noktada son akıllı telefon modellerinden biri Moto Z2 Play oldu.

Moto Z2 Play Tasarımları Belli Mi?

Telefonların ilk detayları tasarımları olmuştu. Marka telefonun tasarımıyla ilgili bir bilgi vermese de markaya oldukça yakın kaynaklar tarafından Moto Z2 Play telefonuna ait olduğu iddia edilen görseller yayınlanmıştı. Hatta telefonların render görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Bu görsellerle beraber telefonun tasarımlarıyla ilgili yeni detaylarda paylaşıldı. Yeni detaylara göre telefonların tasarımları çok daha ince olacak.

Eski seriye göre pil kapasitesinin 500 mAh değerinde azaltılması ve kasanın daha da inceltilmesi için yeni adımların atılması Moto Z2 Play akıllı telefonlarının 6 mm derecesine kadar inceleceği iddiaları ortaya çıkardı. Gelen görsellerde de gerçekten telefonun çok daha ince olduğu görülüyor. Kamera kısmının ise yine dışa doğru çıkık olacağı belirtiliyor. Bu konuda da markanın ne gibi değişimler yapacağını henüz bilmek oldukça zor. Tasarım konusunda net olarak bildiğimiz yazıda belirttiğimiz gibi daha ince yapı.

Moto Z2 Play Ekran Özellikleri Detaylanıyor

Tüm tasarım detaylarının yanı sıra telefonun son olarak sistem özellikleri konusunda da belli başlı sistem özellikleri belli oldu. Paylaşılan yeni ekran sistemlerinde 5.5 inç boyutuna yer verilecek.

Super AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranların çözünürlüğünün ise Full HD olması gündemde. Ekran özellikleri kısmında herhangi başka bir detay yok. Zaten bu detaylarda genel olarak telefonun ekranı kısmında merak edilen tüm bilgileri vermekte. Son gelen teknik detaylarda sadece ekranlarda yok.

Moto Z2 Play Sistemsel Özellikleri Netleşmeye Başladı

Yeni akıllı telefonların ekran ve tasarım özelliklerinin yanı sıra son paylaşılan raporlarda telefonların teknik özellikleri konusunda da önemli bilgiler var. Öncelikle yeni akıllı telefonun Snapdragon 626 işlemcileri kullanacağı ve bu sayede de 2.2 GHz hız değeri elde edileceği görüldü.

Başarılı işlemci modeline ise Adreno 506 ekran birimleri eşlik edecek. Genel performans değerleri sadece bu iki ögeye bakacak olursak oldukça yüksek olacak. Moto Z2 Play modelinin sistem özellikleri konusunda merak edilen bir diğer detay olarak ise 4 GB RAM bellek miktarı var. Zaten bu bellek seviyesi iyi telefonlarda son dönemde standart olmaya başladı.

Pil Kapasitesi, İşletim Sistemi ve Kamera

Moto Z2 Play telefonlarının en büyük değişimi pil kapasitelerinde yaşanacak. Telefonların pil kapasiteleri bir önceki seriye göre 510 mAh değerinde düşürülmüş. Aslında yeni akıllı telefonlarda pil kapasitesinin arttırılması beklenir ama Moto Z2 Play akıllı telefonunda daha ince bir kasa elde etmek için pil kapasitesinden biraz fedakarlık yapılarak pil kapasitesi 3.000 mAh değerine indirilmiş.

İşletim sistemi konusunda ise Android 7.1.1 işletim sistemini kullanacağı öngörülen akıllı telefonun kamera kısmında da 12 MP arka ve 8 MP değerinde de ön kamera kullanılacağı testlerde ortaya çıkan detaylar.

Moto Z2 Play Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Orta segment akıllı telefon modellerinden biri olması nedeniyle fiyatın yine 2 bin TL bandında olması bekleniyor. Bunun dışında 2017 yılının ikinci çeyrek sonuna doğru tanıtılması beklenen telefonun resmi çıkış tarihi ve fiyatı içinde markanın yapacağı tanıtımları beklememiz gerekecek. Tüm bu özellikleri ve iki farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen akıllı telefonun gri ve altın renkleriyle 2017 sonuna doğru çıkış yağması gündemde. Resmi çıkış için net bir açıklamaysa henüz yok.