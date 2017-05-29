Moto Z2 Play’in kutusu görüntülendi

Yaklaşan Moto Z2 Play artık bir sır değil. Resmi olarak açıklanan basın röportajlarını gördük ve standartları gösteren bir ölçüt veritabanında görüldü, TENAA sertifikasyon sürecinde görülen diğer özellikler vardı ve hatta Lenovo kendisi pil kapasitesini doğrulamıştı. Dolayısıyla, bu noktada ortaya çıkmasına çok yakın olduğumuzu varsayıyoruz.

Moto Z2 Play, yeni bir sızıntıya göre 1 Haziran’da Brezilya’da düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak sergilenecek. Bu bilgilerin kaynağı da, aşağıda görebileceğiniz, Z2 Play’in perakende kutusunu ve içindeki telefonu gösteren fotoğrafları yayınladı. Bu çekimler okunaklı görünüyor, bu yüzden duyuru tarihinin de çok yakın olduğunu varsayıyoruz.

5.99 mm’lik ince Z2 Play, 5.99 mm’lik Z2 Play’e rağmen, ana cihazın pil ömrüne sahip olduğu için geçen yıl Moto Z’nin halefi değil, Moto Z Play’in halefi olabilirmiş gibi geliyor; Z2 Play’in 3000 mAh hücre açıkça buna yetişemeyecek.

Moto Z2 Play, 5.5-inç 1080p AMOLED dokunmatik ekran, Dual Pixel otofokuslu, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip 12 MP ana kamera bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 626 anakartı tarafından desteklenecek ve gemideki Android sürümü 7.1.1 Nougat olacak.