Uzunca bir süredir konuşulan Moto Z3 Play akıllı telefonları bir türlü tanıtılmadı. Yeni akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da hala kesin bilgiler elde edilmiş değil. Fakat buna karşın Moto Z3 Play modeli için sürekli yeni iddialarda gelmeye devam ediyor. Yeni akıllı telefon modeline ilişkin son olarak özel bir renk seçeneği paylaşıldı.

Akıllı telefonlar konusunda yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Evan Blass tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Z3 Play modelinin renk seçenekleri de ortaya çıkmış durumda. Deep Indigo seçeneği olarak geleceği belirtilen yeni renk seçeneğinden sonra telefonun özellikleri hakkında da yeni detaylar ortaya çıkmış durumda.

Moto Z3 Play Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonların özellikleri konusunda ortaya çıkan yeni bilgiler orta segment bir modelle karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. Bu paylaşımlara göre Moto Z3 Play modelinde Snapdragon 636 işlemcilerine yer veriliyor. Orta segment yeni akıllı telefon modelinin, RAM bellek kısmında ise 4 GB seçeneğine yer verileceğinden söz ediliyor. Ayrıca yeni akıllı telefon modelinin ekran kısmında da 6.1 inçlik bir panele yer verileceği konusunda bilgiler var.

6.1 inçlik bir ekranın kullanılmasının yanı sıra ekran çözünürlük değerinin ise Full HD+ olacağından söz ediliyor. 8 MP ve 12 MP değerinde çift arka kamera kullanacağı belirtilen telefonun, ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde bir kamera kullanılacağı ortaya çıktı. Kamera konusunda standart değerlere sahip olacak olan Moto Z3 Play modelinin, batarya kapasitesi kısmında ise 3000 mAh değerinde bir batarya kullanılacağından söz ediliyor.

Bunun dışında yeni modelin Android 8.1 işletim sistemi kullanacağını da ekleyelim. Tüm bu özelliklerle beraber Moto Z3 Play akıllı telefonlarının tanıtım tarihi ise kesin değil. Özellikle telefonun uygun fiyatlı bir seri olması nedeniyle fiyat aralığının açıklanması da merakla bekleniyor. Yeni modelin fiyatının ve tanıtım tarihinin açıklanmasının ardından sitemizden detayları paylaşacağız. Ayrıca özel renk seçeneklerinin de dikkat çekmesi bekleniyor.