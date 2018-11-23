Motorola‘nın önümüzdeki yıl piyasa sürmesi beklenilen Moto Z4, Moto G7 ve Moto G7 Plus modelleri hakkında henüz yayınlanan net bir bilgi yoktu. Ancak bu gün sızıntı haberler yapan birisi, üst tarafta belirttiğimiz telefon modellerinin yonga setleri hakkında bazı bilgileri yayınladı. Ayrıca telefonlara ait depolama ve RAM seçeneklerinin de yer aldığı sızıntı haber büyük ilgi uyandırdı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Moto G7 modeli Snapdragon 660 tarafından desteklenecek ve 4GB RAM’in yanı sıra 32GB dahili depolama ile donatılacak.

Moto G7 Plus modeli Snapdragon 700 serisinden bir yonga set ile desteklenecek. Şu ana kadar Qualcomm’un 700 serisi içinde sadece 710 yonga seti piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle G7 Plus, Snapdragon 710 ile desteklenebilir. Ayrıca telefonun 64GB dahili depolama alanı var. Piyasaya 6GB ve 4GB RAM seçeneklerinde sürülecek.

Moto Z3‘ün Snapdragon 845 yongaseti ile piyasaya çıkması planlanmıştı. Ancak şirketin Snapdragon 835’i kullanması için bir hayal kırıklığı oldu. Bunu telafi etmek içi şirket 2019’da gelen Moto Z4 modelini, önümüzdeki ay resmi olarak tanıtımı yapılacak olan Snapdragon 8150 yonga seti ile donatabilir. 6GB RAM’in yanı sıra 64GB ve 128GB depolama seçeneklerine sahip olabilir.