Moto Z4 (Odin) Amiral Gemisi Hakkında Yeni Bilgiler

Bu yıl uygun bir amiral gemisi yayınlamamış olmasına rağmen Motorola 2019 yılı için yeni planla yapıyor gibi duruyor. 2019 yılında stratejilerini ve şirket vizyonunu değiştereceği düşünülen akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemilerinde Snapdragon 845 yonga setini çıkarmayı planlıyor. En son piyasaya sürülen Z3 modeli, en üst düzeyde kullanımıyla bile hayal kırıklığı yaratıyordu.

XDA da yayınlanan isimsiz bir kaynağa göre şirket, Motorola, Odin adında yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor. Cihaz gelecek nesil Snapdragon 8150 Mobil Platformu tarafından desteklenecek ve temel modelin 4GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı içerdiği ifade ediyor. Telefonun Android 9 Pie ile önceden yüklenmiş olduğu söylendi ve 5G Moto Mod aksesuarı da dahil olmak üzere Motorola’nın modüler Moto Modlarını destekleyeceği bildirildi. Cihazda bulunan Snapdragon X50 modem çipi de telefonun 5G bağlantısıyla çalışmasına yardımcı olacağını ortaya çıkarıyor.

Snapdragon 8150 Mobil Platformu, 7nm prosesi kullanılarak üretilecek ve yapay zeka kullanımı için bir Sinir İşleme Ünitesi (NPU) içerecektir. XDA’nın kaynağı Motorola’nın bir ekraniçi parmak izi tarayıcısı üzerinde çalıştığını söylerken, bunun tam anlamıyla Moto Z4‘ün özelliklerinin olduğu bilinmemektedir.

Motorola 2016 yılında Moto Z serisini piyasaya sürdüğünde, Moto Mod desteği bulunacak olan üç nesil Moto Z modelinin olduğunu ifade etmişti. Odin, gerçekten Moto Z4’ün kod adıysa, Moto Mod’ları destekleyen Moto Z cep telefonlarının dördüncü nesli olacaktır.