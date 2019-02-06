Moto Z4 Play Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırıldı!

Geçen ay, sızdırdığı sağlam bilgiler ile popüler olan @OnLeaks, yakında çıkacak Motorola Moto Z4 Play telefonunun 360 derecelik teknik çizimlerini paylaşmıştı. İlerleyen zamanlarda ise akıllı telefonun koruma kılıfının tasarımları da gün yüzüne çıktı.

Bu gün ise yeni bir kaynak, kimliğini saklayarak akıllı telefonun bilinmesi gereken birçok özelliğini internette paylaştı. Motorola’nın Moto G7 ailesinden farklı olarak Z4 Play üzerinde çalıştığı biraz daha netleşmiş oldu.

Yeni paylaşılan bilgilere göre Moto Z4 Play, ekranın üst kısmında U şeklinde bir çentik ve ince çerçevelerle donatılmış 6.2 inç ekrana sahip olacak. Telefonun alt çerçevesinin biraz daha kalın olması bekleniyor. Telefon AMOLED ekran ile donatılacak ve ekran içi parmak izi sensörünü destekleyen ilk Motorola telefonu olacak.

Donanımsal açıdan Redmi Note 7 Pro, Meizu Note 9, Vivo V15 Pro gibi birçok akıllı telefonun desteklendiği Snapdragon 675 yonga seti, akıllı telefona güç verecek. Bunlara ek olarak ise 64GB depolama + 4GB RAM ve 128GB depolama + 6GB RAM gibi iki farklı bellek sürümü ile piyasadaki yerini alacak.

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Bu bilgilere ek olarak Moto Z4 Play’in arka tarafında çift kamera kurulumu olması bekleniyor. Ancak tek lens bulunup bulunmadığına dair doğrulanmış bir bilgi olmadığı da ifade edilmiştir.

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Asıl net olan bilgi ise, Z4 Play’in arka tarafında 48 megapiksellik bir sensörün olacağı konusundadır. Fakat burdaki sensörler Galaxy A8s ve Redmi Note 7‘de bulunan bir Samsung sensörü ya da Honor V20‘de mevcut olan Sony sensörü olmayacak. Şirketin Q Technology tarafından geliştirilen S5KGM1SP sensörünü kullanması beklenmektedir.

Ayrıca yayınlanan 360 dereceklik konsept tasarımına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.