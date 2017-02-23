Motorola, 2017’de 12 MotoMod Daha Tanıtacak!

Motorola, Pakistan pazarına tekrar girdi ve bu atılımla birlikte, tüm Moto taraftarları için bazı haberler geldiğini belirtti.

Lenovo Genel Müdürü Sheray Shams Motorola, bu yıl 12 mod daha üretmek üzeredir dedi. Şirket, Mod’ları ile yapılandırılabilir telefon rüyasını en azından üç yıl süreyle takip etmeyi planladığını söyledi. Dolayısıyla, kısa sürede terk edilebilecek bir şeye yatırım yapacağını endişesi azaldı.

Shams ayrıca, şirketin dünya çapında 3 milyon Moto Z akıllı telefon sattığını, bunların yarısını bir Moto Mod ile paketlediğini belirtti.

Moto Z hala dünyanın en ince akıllı telefonu ve oldukça başarılı bulduğumuz bir model. Moto Z’nin tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.