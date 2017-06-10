Motorola, 21 Haziran’da yeni bir akıllı telefonu duyuracak

Moto Z2 Play‘den sonra, Motorola bu ay başka bir akıllı telefonu tanıtacak gibi görünüyor. Şirket, Brezilya’da yapılacak olan 21 Haziran etkinliğine davetiye göndermeye başladı.

Maalesef şu anda hangi cihazları duyacağımız konusunda hiçbir bilgi yok. Cihazın son zamanlarda bazı söylentiler ve sızıntılara maruz kalmasından dolayı Moto E4 / E4 Plus‘ın bir olasılığı olabilir. Bunun yerine bölgesel bir lansmana dönüşebilir, bu nedenle işler şu an havada gibi.

Motorola bizleri şaşırtıp daha önce sızıntılarda dahi hiç duymadığımız bir kaç yeni akıllı telefonu, hatta farklı ürünleri bile tanıtabilir. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.