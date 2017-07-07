Motorola, 25 Temmuz’da New York’ta bir şeyler Tanıtacak!

Motorola, basına ilginç bir “save the date” yani bu tarihi kaydet mesajı gönderdi. Grafik, “bunu kaçırmak istemeyeceksiniz” metniyle renkli bir tüneli gösteriyor. Davetiyenin alt kısmında “#hellomotoworld” yazıyor ve muhtemelen global bir lansmana işaret ediyor.

Buna karşılık, Moto Z, ayrı küresel etkinlikle, Verizon’un fiyatlandırılmasının ve çıkış tarihinin detaylandırıldığı özel bir tanıtım etkinliğinde duyuruldu ve satışa sunuldu.

Motorola 25’nci haber ne olursa olsun vitrin için New York‘u seçti. Motorola’nın iki ürününü tanıtacağını öngörüyoruz: Hem Moto X4, hem de Moto Z2, son birkaç aydaki haberlerde çeşitli sızıntılarda bu ürünler konuşuldu.

Başka bir olasılık, Moto X4‘ün duyurulacak olan tek akıllı telefon olması ve Motorola’nın Moto Z2 lansmanını eylül ayının çok ilerisinde IFA için planlamasıdır, ancak bunun muhtemel olduğunu düşünmüyoruz. Her durumda, Motorola’nın New York’ta sergileyeceği ürünün ne olduğunu görmek için bekleyeceğiz.

Hangi telefonu görmek için daha çok heyecanlanıyorsun? Moto X4 veya Moto Z2?