Motorola, Amazon Alexa Kullanan Cihazlar Üretecek

Alexa‘yı durduramazsınız. Mobile World Congress‘deki Amazon ve Motorola temsilcilerine göre, iki şirket Amazon’un ses kontrollü yardımcısını Motorola donanımına getirmenin yollarını keşfetmek için bir araya geldi. Amazon’un Jon Kirk, bir Moto telefonun bir Amazon Echo olarak ikiye katlanmış bir Harman Kardon yapımı hoparlör Moduna bağlandığı çok kısa bir konsept video ile sahne aldı.

Hepsi bu değil, ayrıca: Alexa desteğinin önümüzdeki birçok Motorola cihazına ekleneceği ve bu kaymanın bu yılın ilerleyen saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Motorola, bu türden bir duyuru yapan ilk firma değil – Huawei, CES’te aynı şeyi yaptı – ancak Alexa, yakında çıkmayı bekleyen cihaz üreticileri için hızlı bir şekilde ses asistanı haline gelebilir.

Sunum, gerçekten bir çok Alexa ayrıntısıyla dolu, fakat bugün de resmen açıklanan 5. nesil Moto G Plus‘ın Amazon’un sesli asistanını kullanan ilk Moto cihazı olup olmayacağı merak ediliyor.