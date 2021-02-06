Motorola Bütçe Dostu İki Yeni Model Üzerinde Çalışıyor!

Motorola, Moto Capri ve Capri Plus olmak üzere G ve E serisi devam niteliğinde iki yeni bütçe dostu telefon üzerinde çalışmalar yapıyor. Tam olarak Moto G10 (Capri) ve Moto G30 (Capri Plus) olarak karşımıza çıkacak olan cihazlar şirketin 2021 yılında akıllı telefon pazarına sunması bekleniyor.

Ayrıca bazı kaynaklara göre Moto G10 180 dolar, Moto G30 ise 216 dolar fiyat etiketine sahip durumda. Ancak şirketin bu iki yeni cihazını ne zaman tanıtıp piyasaya süreceği konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Moto G10‘nun özelliklerine bakacak olursak eğer cihazda, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte cihaz Snapdragon 460 yonga setine ve 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlerine sahip. Aurora Grisi, Yanardöner İncisi renk seçenekleriyle gelecek olan cihaz, NFC ve Google Assistant desteği de bulunduruyor.





Sızdırılan diğer model olan Moto G30, 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bununla birlikte Snapdragon 662 yonga setiyle gelen cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor. Cihaz Phantom Black ve Pastel Sky renk seçenekleriyle birlikte sunulacak.

Motorola’nın bu bütçe dostu telefon sızıntılarında bir Moto E7 Power modeli yer alıyor. XT2097 model numarasıyla gelecek olan cihaz, 2 / 4 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama alanına sahip.

İçerisinde MediaTek‘in Helio P22 yonga setini barındıran telefon ara tarafında, 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor. Cihazın ön tarafında ise 5 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olan Moto E7 Power, Mavi ve Kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.