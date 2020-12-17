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Motorola Capri Çok Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Motorola Capri ve Capri Plus telefonlarına dair sızıntılar devam ediyor. Telefonlar çok kısa zamanda piyasaya sürülebilir...

Ayşen Sıla

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Motorola Capri

Bir sızıntı bu ayın başlarında Motorola‘nın yeni telefonuna dair bilgiler içeriyordu. Nitekim kaynağımız, XT-2127 model numarasının Motorola Capri telefona ait olduğunu, Plus sürümünün ise XT-2129 model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Aynı model numaralı akıllı telefon, bugün ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) sertifika aldı.

Motorola Capri’nin FCC görünümü, ana özelliklerinden hiçbirini açıklamıyor. Liste, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve NFC‘yi desteklediğini gösteriyor. Motorola Capri’nin tam ürün adı henüz bilinmiyor.

Ayrıca, Motorola Capri Plus‘ın 90Hz HD çözünürlüklü ekrana ve 13 megapiksel selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Telefonun arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel süper geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik yardımcısı bulunabilir.

Motorola Capri

Telefonda hangi işlemcinin bulunduğu ise belli değil. 4 GB ve 6 GB gibi iki RAM sürümüne ve 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçeneklerine sahip olabilir. Motorola Capri ve Capri Plus‘ın 2021’in 1. çeyreğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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