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Motorola Capri Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Motorola'nın yeni telefonu Capri Plus kod adıyla Geekbench kıyaslama platformunda ve birçok veritabanında görüldü.

Ayşen Sıla

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Motorola Capri Plus

Bu ayın başlarında, yeni Motorola Capri ve Motorola Capri Plus‘ın temel özellikleri açıklandı. Motorola Capri adlı telefon geçen hafta FCC veritabanında görülmüştü. Şimdi ise, Motorola Capri Plus Geekbench ve TÜV Rheinland ile birlikte FCC’de ortaya çıktı.

FCC’ye göre, yeni Motorola Capri Plus akıllı telefonu XT2129 model numarasıyla birlikte gelecek. Bu, önceki raporla fazlasıyla uyumlu görünüyor. Ayrıca, Geekbench listesine göre, bu telefon 4GB RAM ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 662 işlemci tarafından destekleniyor.

Android 11 işletim sistemi ile çalışması beklenen telefon, TÜV Rheinland’a göre 20W hızlı şarj desteği ile bir 5,000mAh batarya ile piyasada yerini alacak.

Motorola Capri Plus

Aralık ayı başındaki rapora göre Motorola Capri Plus, 90 Hz yenileme hızına sahip bir HD + ekrana sahip olacak. İki depolama yapılandırmasında satışa sunulacak telefon sırasıyla 4GB + 64GB ve 6GB + 128GB modelleriyle sunulacak.

Telefonda sırasıyla 64 megapiksel ana lens, 13 megapiksel geniş acılı lens ve iki adet 2 megapiksellik makro kamera bulunması bekleniyor. Telefonun önünde ise 13 megapiksel bir sensör bulunuyor. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

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KaynakDroid News

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