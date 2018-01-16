Motorola‘nın beklenen telefonu Motorola E5 modelinin görüntüleri bugün sızdırıldı. Özellikleri ve çıkış tarihi kullanıcıların en çok merak ettiği bilgiler arasında yer alıyordu.

Geçen yılki Moto E4 ve Moto E4 Plus modelleri incelemelerde yüksek övgüler aldı. Bu telefonların her ikisi de Galaxy cihazları ve iPhone‘ların uzun yıllar yaptığı gibi öne monte edilmiş parmak izi algılayıcılarına sahipti. Ancak Motorola tarafından sızdırılmış görüntüye göre parmak izi algılayıcısı Moto E5‘in arkasında olabilir gibi görünüyor.

Sızan görüntüye göre Moto E5‘in bir parmak izi algılayıcısına sahip olduğu hemen belli olmuyor. Ancak kameranın altındaki logoyu bir sensör olarak düşünüyoruz. Böyle düşünmemizin sebebi telefonun önünde bir sensör bulunmadığı için diyebiliriz. Arka kapağa ise Motorola oraya basit “Motorola” metni koymayı seçti. Nexus 6‘ya sahip olanlarınız muhtemelen Google‘ın ve Motorola‘nın arka kapaktaki parmak izi algılayıcısına alışkındır. Artık bu durum değişmişe benziyor. Ayrıca Moto E5 en son çıkan telefonlarda olan USB Type-C yerine bir microUSB port kullanacak gibi görünüyor. 2018’de bu seçim biraz saçma olmuş.

Ayrıca flaşlı tek bir arka kamera, önde ayrı flaşlı bir kamera, 16:9 gibi görünen bir ekran ve öne yerleştirilmiş bir mikrofon görüyoruz. Malzemenin metal olduğu söylenebilir. Ancak emin değiliz. Bunun bir resimden anlaşılması zor. Görünür plastik uçlar veya anten hatları yok. Tüm tasarıma baktığımızda her şey Moto E4‘ün tasarımına oldukça benziyor. Son olarak merak edenlere cevap vermiş olalım bu hala bütçeye uygun bir telefon olarak kalacak gibi duruyor.

Moto E4 Haziran 2017‘de piyasaya çıktığı için muhtemelen bu yeni modelin de resmi olarak tanıtılması için birkaç ay daha beklemek zorunda kalacağız. Ancak E4 ve E4 Plus‘ın ne kadar iyi olduğu göz önüne alındığında bu sorun değil.