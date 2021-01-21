Motorola yeni akıllı telefonu Edge S‘i, 26 Ocak‘ta düzenleyeceği bir teknoloji etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni modelinin duyurusundan bir hafta önce ise cihaz AnTuTu‘da görünmeye başladı.

Bununla birlikte cihazın birkaç tane görseli de Wiebo tarafından sızdırıldı. Lenovo‘nun Çin CEO’su Chen Jin tarafından paylaşılan resmi AnTuTu testine bakacak olursak yeni yonga setinin performansı ortaya çıkmış oluyor.







Motorola‘nın Edge S modeli içerisinde Snapdragon‘un yeni 870 işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci sayesinde 679.890 gibi yüksek bir skor alan cihaz, Aralık 2020’de Snapdragon 865 ile listelenen birçok telefonu gerisinde bırakıyor. Edge S, CPU testinde 189.694, GPU‘da 290,268 gibi bir skor alıyor.

Bellek testinde 103.322 ve UX testinde ise 96.576 skorlarıyla karşımıza çıkıyor. Yeni modelin arka tarafında 64 Megapiksel ana kamerası olan dörtlü kamera modülü yer alıyor. Edge S hakkında şuan için bunları biliyoruz daha fazla bilgi için resmi tanıtım tarihini beklememiz gerekiyor.