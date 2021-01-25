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Motorola Edge S’in Tasarımı Netleşti!

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Edge S'in yeni afişi sızdırıldı. Cihazın tasarımı kesin olarak göründü. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Motorola Edge

Lenovo‘nun alt şirketi ve ABD pazarında üretim yapan Motorola, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni Edge S ismini verdiği model hakkında daha önce tasarım ve özellikleriyle ilgili birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu sızıntılara telefonun yeni tanıtım afişinin ortaya çıkması eklendi.

Yarın tanıtımı yapılacak olan cihazın posterleri internette oldukça hızlı yayılmış durumda. Afişe detaylı bakınca cihazın arka tasarımı daha önce sızdırılmış olan görsellerle hemen hemen aynı duruyor.

Arka tasarımda ayrıca, dörtlü kare şeklinde bir kamera modülü konumlandırılmış. Afişte 26 Ocak lansman tarihini de doğrulamış durumda. Yeni Edge S, Full HD+ çözünürlüğünde 6.7 inç bir ekrana sahip.

Arka tarafta 64 Megapiksel ana kameranın yanı sıra hızlı şarj desteği olan 5.000 mAh batarya yer alıyor. Snapdraon 888 ile geleceği iddia edilen cihazın yonga seti konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

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