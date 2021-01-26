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Motorola Edge S, Küresel Pazarda Moto G100 Olarak Adlandırılabilir

Motorola'nın yeni telefonu küresel pazarda Motorola G100 olarak adlandırılacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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motorola

Söylentiler, kod adı Nio olan yeni bir Motorola telefonu hakkında pek çok bilgiyi açığa çıkardı. Cihazın bu akşam Motorola Edge S olarak tanıtılacağı söyleniyor. Son raporlar, Çin dışındaki pazarlarda G serisi bir akıllı telefon olarak çıkacağını iddia ediyor. Güvenilir kaynaklar, telefonun küresel pazarlarda taşıyacağı ismi de ortaya çıkardı.

Artık Motorola Nio telefonunun Motorola Moto G100 olarak diğer pazarlara yöneleceği biliniyor. Söylentilere konu olan Capri ve Capri Plus telefonlarının sırasıyla Moto G10 ve Moto G30 olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Moto G100’e geri dönersek, yeni tanıtılan Snapdragon 870 işlemciyle desteklenen amiral gemisi sınıfı bir telefon olacak. Güvenilir kaynak Evan Blass tarafından paylaşılan bir görüntüde Moto G100, kullanıcılara Samsung DeX gibi masaüstü bilgisayar deneyimi sunmasını sağlayan bir HMDI yuvasıyla karşımıza çıkıyor. Söz konusu özellik Çoklu Ekran İşbirliği modu olarak biliniyor.

motorola

Ayrıca telefonun HDMI yuvasında, bölünmüş ekranlı telekonferans için arka kameraların kullanılmasını mümkün kılan bir döndürme özelliği bulunuyor. Geçmiş raporlar, akıllı telefonun 6.7 inç FHD + ekran, 16 megapiksel + 8 megapiksel çift selfie kamera kurulumu, 64 megapiksel dört kamera sistemi, 5.000 mAh pil ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini ortaya çıkardı. Telefonun 128 GB ve 256 GB gibi depolama seçenekleriyle birlikte 8 GB ve 12 GB gibi RAM modellerine sahip olması bekleniyor.

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KaynakTwitter

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