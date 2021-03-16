Motorola G100, 25 Mart’ta Piyasaya Sürülüyor!

Lenovo‘nın alt şirketi olarak ABD pazarında etkili bir şekilde yeni modeller sunmaya devam eden Motorola, 25 Mart tarihinde karşımıza G100 ile çıkacak. Bilindiği üzere şirket en son Ocak ayında Edge S modelini Çin pazarında satışa çıkarmıştı. Buna ek olarak şirket şimdi de Moto G100 ile daha fazla kullanıcıya sahip olmak istiyor.

Yeni Moto G100 içerisinde barındırdığı Snapdragon yonga seti ve diğer üst düzey donanım özellikleriyle birlikte 2021 yılının dikkat çeken cihazları arasında olmayı planlıyor.





Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte gelecek olan G100, arka tarafında 64 Megapiksel ana + 16 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Cihazın ön tarafında ise ultra geniş açılı 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamera yer alıyor.

Bununla birlikte cihaz 6.7 inç FHD+ LCD bir ekran paneline sahip durumda. Telefon içerisinde 6 / 8 GB RAM kapasitesi ve 20 W hızlı şarj desteği olan 5.000 mAh batarya barındırıyor. Android 11 ve Adreno 650 grafik işlemcisi ile gelmesi beklenen cihazın, henüz küresel pazara çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.