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Motorola G100’ün Küresel Lansmanı Yaklaşıyor!

Motorola, Snapdragon 870 işlemciyle çalışan Moto G100'ün küresel lansmanını yakın zamanda gerçekleştirecek.

Ayşen Sıla

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Ocak ayında Motorola, başlangıç ​​fiyatı 300 doların biraz üzerinde olan Snapdragon 870 işlemci ile çalışan Motorola Edge S‘i duyurdu. Telefonun Moto G serisi altında küresel olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Motorola şimdi Snapdragon 870 işlemcili bir telefon için bir video yayınladı ve bunun beklenen Moto G100 olduğu belirtiliyor.

Kısa video, resmi Motorola Global hesabı tarafından Twitter’da yayınlandı. Video, Motorola Almanya tarafından da paylaşıldı, bu da cihazın Almanya’da duyurulacağını varsayabileceğimiz anlamına geliyor.

Video telefonun Snapdragon 870 işlemciye sahip olacağını doğrulamanın yanı sıra, diğer bazı detayları da ortaya çıkardı. Yeni telefonun bir USB-C bağlantı noktasına, bir ses girişine, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya, düz bir ekrana ve parlak bir yüzeye sahip olacağını gösteriyor.

Moto G100, Motorola Edge S’nin mükemmel bir kopyasıysa, 16 MP ana selfie kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapan çift delikli 6,47 inç FHD + ekranla gelecek. Ayrıca 16MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve ToF 3D kamera içeren 64MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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KaynakTwitter

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