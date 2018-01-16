Motorola Gamepad Moto Mod İncelemesi

Motorola‘nın Gamepad Moto Mod halen detaylı incelemeler ile süren bir çalışma ancak en azından Motorola ilerlemeyi sürdürmek konusunda oldukça istekli.

En yeni Mod ise Motorola Gamepad. Bir Moto Z serisi telefonu taşınabilir bir Nintendo Switch benzeri konsola dönüştürebilir.

Gamepad Moto Mod bir D pedi, X / Y / B / A tuşları ve sol ve sağ üst köşelerde bulunan dual switchleriyle ihtiyaç duyduğunuz tüm kontrollere sahip. Arkada oyun sırasında yanan kırmızı bir sembol var.

Tasarımı dışında, Gamepad Moto Mod’u sayısız Bluetooth gamepad’tan daha iyi kılan kesintisiz bağlantısıdır. Yalnızca Moto Z akıllı telefonunu Gamepad Moto Mod‘a takın ve işte hazırsınız – kurulum süreci ve girdi gecikmesi yok – artık manyetik bağlantı da güzelce hissediliyor.

Gamepad Moto Mod kendi gücüne – yerleşik bir 1.035mAh pil ile- şarj için kendi USB Type-C bağlantısına ve 3.5 mm kulaklık girişine sahiptir. Ama Gamepad Modunu Moto Z2‘de kablosuz kulaklıklar ile birlikte kullanmanın daha keyifli bir deneyim olduğunu fark ettik.

Deneyimden bahsetmişken Gamepad Moto Mod Android’in oyun kumandaları API’ler sayesinde düzgünce çalışıyor. Çoğu oyun, tuşların tümünü değil bazılarını ve dual stocklardan birini kullanabilecek. Ayrıca yine kullanışlı olan kullanıcı arabirimi kontrolü de yapılabiliyor.

Gamepad Moto Mod‘un kontrol takımlarını destekleyen bazı oyunlar var ancak bunları bulmak güç. Motorola‘nın, size yardımcı olacak bir Moto Game Explorer uygulaması var, ancak konsolun tam potansiyelini kullanan seçilmiş oyun listelemesinden ziyade konsolla çalışan oyunların listelenmesi olarak işliyor.

Konsola en uygun oyunlar taklit oyunlarıdır. Gameboy, Sega, PlayStation vb. için herhangi bir oyunu özel olarak Gamepad Moto Mod‘a ve tüm kontrollerine göre uyarlamanıza izin veren çok sayıda emülatör var.

Emülatörlerin yasallığının en iyi ihtimalle belirsiz olduğunu unutmayın.

Çoğu oyun sadece Gamepad Moto Mod‘un bazı tuşlarını tanıyacak olsa da, sorun yok. Fiziksel kontroller sezgisel olarak düzenlenmiş ve uzun süreli kullanım için rahattır. Fakat fiziksel kontrollerle oynanan oyunların çoğu ekranınızın sınırsız bir görüntüsünü verir.

Gamepad Moto Mod‘un birkaç eksik yanı var. Moto Z serisine olan ayrıcalığı en büyük eksiği olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca her zaman yanında taşımak için çok büyük.

Motorola Gamepad Moto Mod yaklaşık olarak 90 € tutuyor (ABD’de 80 $, ancak şu anda 60 $’da indirime tabi). Sony’nin PlayStation 4 için kablosuz DualShock 4 konsolunu nakit olarak yarı yarıya alabilirsiniz ve bu Moto Z akıllı telefonunuzla (veya bu anlamda herhangi bir Android ile) çalışacaktır. Bugünlerde çok ucuz olan ve hatta rahatlık için özel telefon taşıyıcılarıyla gelen Android telefonlar için sayısız Bluetooth konsollarından söz bile etmiyorum.

Ancak hiçbiri Gamepad Moto Modu gibi sorunsuz ve gecikmeden çalışmayacak ve hiçbiri de Moto Z akıllı telefonunuza uymayacaktır.

Gamepad Moto Mod‘un oynadığımız en iyi Moto Mod olduğunu inkar etmemiz mümkün değil. Ancak satın alınmasını güvenle önerebilmemizin tek yolu ya daha büyük bir indirimle ya da bir Moto Z2 Force ile birlikte gelmesidir.