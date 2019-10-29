Motorola Moto 360 Fiyatı ve Özellikleri

Bir başka Çinli firma olan Lenovo firmasının çatısı altında hayatına devam eden Motorola, sürekli olarak yeni akıllı telefon modelleri tanıtmaya devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleri içerisinde dikkat çeken çok fazla seri yok. Buna karşın yavaş yavaş eskiye doğru bir dönüşüm de söz konusu. Sadece yeni akıllı telefonlar değil, akıllı saatler de ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada son model Motorola Moto 360 oldu.

Motorola Moto 360, ilk olarak 2016 yılında tanıtılmış bir akıllı saat. Motorola bu modeli 2016 yılında tanıtmış ve yeni serinin özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Sonrasında akıllı saat modelinin iptal edildiğini gördük. 2017 yılında yeni saat gelmedi ve iptal açıklaması yapıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından markanın farklı bir adım attığını gördük. Sessiz sedasız bir şekilde Motorola Moto 360 akıllı saat modelinin tanıtımı yapıldı.

Motorola Moto 360 Tasarım Detayları?

3 sene sonra sessiz sedasız yenilenen Motorola Moto 360 akıllı saat modelinin özelliklerinden söz edelim. Bakalım bu saat modeliyle beraber Motorola neler sunuyor? İlk olarak tasarımdan söz edeceğiz.

Saatin tasarımı standartları yakalamış durumda. Tasarım kısmında herhangi bir sürpriz yok. Tamamen dairesel bir ekranla gelen Motorola Moto 360 akıllı saati, ekranın etrafında metal bir çerçeve sunuyor. Saatin fiziksel tuş kullanımına da devam ettiği görülüyor.

Hem üst kısımda hem de alt kısımda bir fiziksel buton bulunuyor. Fiziksel butonları kullanarak saatin menüleri arasında gezinti yapabiliyorsunuz. Hem saat ayarlarını hem de menüler üzerinden gezintileri bu butonlarla yapmanız mümkün.

Motorola Moto 360 Teknik Detaylar

Tasarım sonrasında geçelim bu serinin teknik özellikler kısmında nasıl artılar sunduğu bölümüne. Saat üzerinde yer alan ekran 1.2 inç boyutunda. Tamamen dairesel olan ekranın 360 X 360 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. Yine bu kısımda önemli ve dikkat çeken bölümler arasında yer almakta.

Ekranda güçlü bir yapı var ve panel kısmında da OLED panelleri kullanılıyor. Bu da genel olarak görüntü kalitesinin artmasını sağlamakta.

Saatin işlemci kısmında Snapdragon 3100 serisine sahip olduğunu görüyoruz. Yenilenmiş olan işlemcileri kullanması, saatin performansının yükselmesini sağlamış. RAM kısmında 1 GB RAM kullanan akıllı saat, 8 GB depolama alanıyla da dikkat çekiyor.

Kalp atış sensörü, aktivite takip sistemi, NFC, GPS gibi artılarının da bulunduğu açıklanan Motorola Moto 360, 355 mAh değerinde batarya sunuyor. Ayrıca hızlı şarj sayesinde saatin sadece 60 dakika da tamamen şarj olabildiği açıklandı.

Tüm bu özellikleri ve yenilenen teknik donanımıyla beraber modelin 360 dolar satış fiyatına sahip olduğunu ekleyelim. Sürpriz seri Aralık ayında satışa çıkacak. Muhtemelen ülkemizde de bu modelin satışa çıktığını görmek mümkün olacak.