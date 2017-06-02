Motorola Moto C satışa çıktı, Fiyatı 95$

Motorola Moto C, resmi olarak ilan edildikten yaklaşık iki hafta sonra Hindistan’da piyasaya çıktı. Cihaz, 95 dolara eşdeğer 5999 INR fiyat etiketi taşıyor. Moto C’nin renk seçenekleri İnci Beyaz ve Yıldız Siyahı olarak satışa çıktı.

Bazı telefonun temel özellikleri arasında MediaTek’in MT6737M yonga seti, 5 inç FWVGA (854×480) ekran ve 5MP arka ve 2MP ön kamera kombinasyonu yer alıyor. Dahili hafıza seçenekleri arasında 8GB ve 16GB seçenekleri sunulurken cihazın RAM’i 1GB‘dır. Telefon, 2,350mAh çıkarılabilir pil ile geliyor ve Android 7.0 Nougat‘ı çalıştırıyor.

Belki de en çok beğeneceğiniz şey Android 7.0 Nougat yüklü olarak satışa sunulmasıdır. Pek çok ucuz diyebileceğimiz telefon maalesef bunu yapmıyor.