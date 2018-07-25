Motorola Moto C2 ve C2 Plus ANATEL Sertifikalarını Aldılar! İşte Özellikleri...

Moto C2 ve Moto C2 Plus bugün Brezilya’da kablosuz cihazlara sertifika veren ANATEL tarafından onaylandı. Motorola yerel bir fabrikaya sahip olduğu ve direkt ithalat vergisine tabi olmadığı için Brezilya’da güçlü bir konuma sahiptir.

Belgelerdeki bilgilere göre Moto C2 modeli 147,9 x 71,2 mm ölçülerinde olacak. LTE desteği ile tek veya çift SIM olarak gelecek bir telefon olacak. Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’ya yönelik cihazlar ise NFC’den yoksun olacak. Telefonun pil kapasitesi 2120 mAh olarak listelenmiştir.

Moto C2 sadece 1GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip olacak ve bu da bir çift Android Go telefonuna baktığımızı gösteriyor. Aslında bu iki model de Moto E5 Play Go‘nun bir versiyonuna (birebir kopyası değilse) benziyor.

İkinci nesil C serisi Moto cep telefonlarının ne zaman piyasaya çıkacağına dair somut bir bilgi yok. Ancak ilgili yetkili makamlardan gelen sertifikalara bakılırsa tanıtımlarına pek de uzun bir zaman yok gibi duruyor.