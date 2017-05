Motorola Moto E4 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Motorola Moto E4 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırılmış. Yeni sızıntı, cihazın yayınlanmış ayrıntılı özelliklerini, çıkış tarihini ve Kanada fiyatlandırmasıyla ilgili bilgileri gönderen tipster Roland Quandt’ın (Twitter’daki @rquantt) izniyle sunuldu.

Özellikler spesifikasyonunda yeni bir şey yokken (bu ayrıntıların çoğunu bir önceki sızıntısından zaten biliyoruz) tweet, telefonun 17 Temmuz’da piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Buna ek olarak, Kanada fiyatlaması da açıklandı: 250 Kanada doları. (185 ABD doları)

Yukarıda belirtilen sızıntı – ayrıca Moto E4 için Avrupa fiyat bilgilerini de açıkladı – cihazın kilitsiz model için 150 € fiyat etiketi taşıyacağını söyledi.

Cihazın teknik özellikleri arasında GB ram, 1,25 Ghz 4 çekirdekli işlemci, Mediatek MT6737M ana kart ve Mali-T720MP2 ekran kartı bulunuyor. 720p video kaydı yapan 8 MP çözünürlükte arka kamera ve 5 MP ön kamerası bulunan cihazın diğer özellikleri arasında NFC, FM radyo, 5.0″ IPS ekran 16 GB dahili hafızası olması bekleniyor. Cihaz ayrıca Android’in en yeni sürümü Nougat 7.1’i kutusundan çıkaracak.

Motorola Moto E4: more detailed specs, Canada MSRP is 249,99 CAD, interesting to see NFC (certain markets) and GG3, supposedly ships July 17 pic.twitter.com/IOCddU3o6L

— Roland Quandt (@rquandt) 28 Mayıs 2017