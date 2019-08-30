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Motorola Moto E6 Plus Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Motorola'nın yakın zamanda piyasaya sürmesi beklenen Motorola Moto E6 Plus modelinin teknik çizimleri telefonun genel tasarımını ortaya çıkarıyor...

By Muhammed Arslan

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Motorola Moto E6 Plus Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Şu sıralarda gündem genel olarak Huawei, Redmi ve Samsung üzerinden gerçekleşiyor. Ama bu durum diğer telefon üreticilerinin varlığını gözardı etmeye gelmiyor. Motorola da yeni bir telefonla gündeme gelecek – Motorola Moto E6 Plus.

Geçtiğimiz hafta Motorola Moto E6 Plus modeli olduğu iddia edilen bazı sızıntı haberler gündeme geldi. O zamanlarda bile ismi henüz net değildi. Ama bugün yeni bilgiler ortaya çıktı. Telefonun en az üç renkte geleceğini onaylayan teknik çizimler internet aleminde yer edindi.

Geçen haftaki resimlerden, Moto E6 Plus’ın ön tarafında çentikli bir ekran ve arka tarafında da bir parmak izi tarayıcı eşliğinde bir çift kamera kurulumunun olacağını öğrendik. Bugünün teknik çizimler, akıllı telefonun alt kısmında 3,5 mm kulaklık girişinin olacağını ve microUSB bağlantı noktası ile geleceğini gösteriyor.

Teknik özellikler açısından, Moto E6 Plus’ın 4GB RAM‘e kadar eşleştirilmiş bir Helio P22 yonga seti ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. Akıllı telefon iki depolama seçeneğine sahip olacak – 32GB ve 64GB. Ayrıca depolama genişletmesi için microSD kart yuvası var.

Öndeki selfie kamerasının 8MP olduğu söylenirken, arkadaki çift kamera kurulumunun 13MP ana ve 2MP derinlik sensör modüllerinin bir kombinasyonu olduğu söyleniyor. Moto E6 Plus’ın 64GB’lık depolama varyantının 150 Euro’ya mal olduğu iddia ediliyor.

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