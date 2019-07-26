Motorola Moto E6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo‘nun sahip olduğu Motorola, Moto E serisine Motorola Moto E6 isminde yeni bir bütçe akıllı telefonu ekledi. Şirket, daha önce piyasaya sunulan Moto E5 akıllı telefonunun yükseltilmiş bir sürümü olduğunu açıkladı. Moto E6 akıllı telefon tek bir depolama seçeğinde geliyor ve fiyatı 149,99 Dolar.

Cihaz, Siyah ve Lacivert renk çeşitlerinde mevcut. Motorola’nın yeni bütçe telefonu, tasarım söz konusu olduğunda çok tanıdık geliyor. Ekranın üstünde ve altında büyük çerçeveler var ve yan çerçeveler de önemli bir şekilde fark edilebilir.

Moto E6, şirketin Max Vision olarak adlandırdığı 5.5 inçlik bir HD+ IPS LCD ekrana sahip. 296ppi (piksel yoğunluğu) ile 18:9 en boy oranı bulunuyor. P2i nano kaplamalı su geçirmez tasarım olduğu söylenen bir polikarbonat gövde tasarımına sahiptir.

Donanım olarak yeni Moto E6, Adreno 505 GPU‘lu sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemciye sahiptir. Bunu 2GB RAM ve yalnızca 16GB dahili depolama izler. Yine de, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir bir depolama seçeneği var.

Kameralar bölümünde ise arkada PDAF ile f/2.0 bir açıklığa sahip 13MP kamera sensörü ile birlikte geliyor. 8x dijital zoom, otomatik HDR, portre modu, panorama ve ayrıca Google Lens özelliğini de entegre eden ek özelliklere sahip. Ön tarafında ise otomatik HDR, Yüz güzelliği, portre modu gibi f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 5MP’lik bir selfie sensörüne ev sahipliği yapıyor.