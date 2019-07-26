Ana Sayfa Akıllı Telefon Motorola Moto E6 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Motorola Moto E6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, oldukça mütevazı özelliklere sahip yeni bütçe telefonu Moto E6 modelini tanıttı...

By Muhammed Arslan

-

0
0
Motorola Moto E6 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo‘nun sahip olduğu Motorola, Moto E serisine Motorola Moto E6 isminde yeni bir bütçe akıllı telefonu ekledi. Şirket, daha önce piyasaya sunulan Moto E5 akıllı telefonunun yükseltilmiş bir sürümü olduğunu açıkladı. Moto E6 akıllı telefon tek bir depolama seçeğinde geliyor ve fiyatı 149,99 Dolar.

Cihaz, Siyah ve Lacivert renk çeşitlerinde mevcut. Motorola’nın yeni bütçe telefonu, tasarım söz konusu olduğunda çok tanıdık geliyor. Ekranın üstünde ve altında büyük çerçeveler var ve yan çerçeveler de önemli bir şekilde fark edilebilir.

Moto E6, şirketin Max Vision olarak adlandırdığı 5.5 inçlik bir HD+ IPS LCD ekrana sahip. 296ppi (piksel yoğunluğu) ile 18:9 en boy oranı bulunuyor. P2i nano kaplamalı su geçirmez tasarım olduğu söylenen bir polikarbonat gövde tasarımına sahiptir.

Motorola Moto E6 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Donanım olarak yeni Moto E6, Adreno 505 GPU‘lu sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemciye sahiptir. Bunu 2GB RAM ve yalnızca 16GB dahili depolama izler. Yine de, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir bir depolama seçeneği var.

Motorola Moto E6 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kameralar bölümünde ise arkada PDAF ile f/2.0 bir açıklığa sahip 13MP kamera sensörü ile birlikte geliyor. 8x dijital zoom, otomatik HDR, portre modu, panorama ve ayrıca Google Lens özelliğini de entegre eden ek özelliklere sahip. Ön tarafında ise otomatik HDR, Yüz güzelliği, portre modu gibi f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 5MP’lik bir selfie sensörüne ev sahipliği yapıyor.

25,651BeğenenlerBeğen
57,107TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikAynı Anda Hem WiFi Hem De Mobil Veri Kullanmak!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A10s Telefonu Realme C2 ve Redmi 7’ye Rakip!

Samsung, 2019 yılının en büyük amiral gemilerinden birini, 7 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 10'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu arada Güney Koreli üretici, Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z5 Özellikleri Sona Yaklaşıyor!

Vivo, 31 Temmuz’da Vivo Z5 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Vivo Z5, bu ayın başlarında bazı sertifikalar alarak, ilk özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 için İndirim Müjdesi

Şu sıralar akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşaması beklenen Huawei için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceği açıklanan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Fold Değişiklikleri Açıklandı

Akıllı telefon dünyasının en farklı modellerinden biri olmayı başaran Samsung Galaxy Fold akıllı telefonları, kısa süre önce tanıtılmış ancak telefonlarda yer alan ekran sorunu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nubia Z20 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Gerek sistem özellikleri gerekse de kullandığı tasarımlarla son dönemde adı duyulmaya başlayan markalardan biri olan ZTE, en az ana markası kadar öne çıkan bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Plus 5G Resmi Görselleri Gözüktü

Sadece Samsung’un değil akıllı telefonların amiral gemisi modellerinden biri olması beklenen Galaxy Note 10 serisi için sayılı zaman kaldı. Çok kısa bir süre sonra...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.