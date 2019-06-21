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Motorola Moto E6 Teknik Çizimleri Sızdırıldı! Tasarım Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın en yeni giriş serisi olması beklenen E6 serinin özellikleri her geçen gün netlik kazanıyor...

By Muhammed Arslan

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Motorola Moto E6 Teknik Çizimleri Sızdırıldı! Tasarım Özellikleri Neler Olacak?

Bu yılın başlarında Motorola, Moto G7 serisini tanıttı. Kısa bir süre önce de Motorola Moto Z4 ve One Vision akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Söylentiler ise şirketin Moto E6 serisini piyasaya süreceğini iddia etiyor.

Moto E6 Plus, yakın zamanda Geekbench’te görüldü. Bugün ise sızıntı haberleri ile ünlü Evan Blass, yaklaşmakta olan Moto E6 telefonunun teknik çizimlerini paylaştı. Moto E6 modelinin görüntüsü, ekranının kalın çerçevelerle kaplı olduğunu gösteriyor.

Motorola yazısı cihazın çenesine yerleştirilirken, üst çerçevede selfie kamerası ve ahize yer alıyor. Ses kontrol tuşları ve güç tuşu cihazın sağ kenarında. Moto E6’nın üst kısmında 3.5mm ses girişi bulunuyor. Dokulu sırt, tek bir kamera ve bir LED flaş ile donatılmıştır.

Motorola Moto E6 Teknik Çizimleri Sızdırıldı! Tasarım Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun alt kenarı resimde gösterilmiyor. Ancak microUSB 2.0 portu ve bir hoparlör ızgarası olması çok muhtemeldir. Yeni görüntü, önceki ayda ortaya çıkan teknik çizimlerine de benziyor. Moto E6 hakkında çıkan söylentiler arasında, HD+ çözünürlüğü 720 x 1440 piksel ve 18:9 en boy oranıyla 5.45 inç ekrana sahip olacağı yer alıyor.

Snapdragon 430 yonga seti ve 2 GB RAM ile güçlendirilecek. Akıllı telefon 32 GB veya 64 GB depolama modellerinde gelebilir. Fotoğraf çekmek için 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olabilir. Moto E6 Plus özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi yok.

KaynakTwitter
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